Anthony Hopkins è sobrio da quasi mezzo secolo. L’attore premio Oscar ha festeggiato non solo l’arrivo del nuovo anno ma anche 47 anni senza alcol. In un video messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, Hopkins, tra gli altri, si è rivolto anche a tutti coloro che sono in difficoltà invitandoli a non arrendersi alle difficoltà e ad aver speranza. Ha preso lui come esempio dicendo di essere ‘un guarito dall’alcolismo’. Ha ricordato la ‘situazione disperata’ in cui si è trovato 47 anni fa prima di diventare sobrio e quando probabilmente non gli restava molto da vivere.