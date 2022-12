Era inevitabile (forse) che il costosissimo regalo fatto da Georgina Rodriguez a Cristiano Ronaldo per Natale facesse discutere. Il ‘modesto’ presente è una Rolls Royce Dawn con cambio a 8 marce. Un’utomobile in grado di raggiungere una velocità massima di 250 km/h, il tutto allo “modica” cifra di 350 mila euro.

Molte le critiche arrivate. Dai numerosi utenti che si sono chiesti chi è che ha pagato veramente l’auto (?) fino ad arrivare alcuni politici spagnoli, i quali hanno detto la loro in tv. Tra questi, a suscitare maggior clamore è stato l’intervento da parte del presidente della Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Durante il programma spagnolo Más vale tarde, ha attaccato pubblicamente la moglie di Cristiano Ronaldo per quel regalo un po’ troppo esagerato “L’ho trovato pornografico. Con quello che sta passando la gente, è immorale che queste cose appaiano in televisione. Questo tipo di atteggiamento è la pornografia più cruda“. Ha aggiunto, infine, un personale appello ai vari media spagnoli chiedendo di non riprendere questo tipo di notizie soprattutto in un periodo dura per tutte quelle persone che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese.