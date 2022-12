Amadeus, oggi in un incontro con la stampa a Palazzo Donini a Perugia, ha presentato la nuova edizione dell’evento “L’anno che verrà”, il tradizione show di Rai Uno in prima serata il 31 dicembre, che accompagnerà gli italiani al 2023. Sul palco ci saranno Dargen D’Amico, Francesco Renga, Nek, Iva Zanicchi, LDA, Modà, Mr. Rain, Noemi, Piero Pelù, Raf, Donatella Rettore, Ricchi e Poveri, Sandy Marton, Umberto Tozzi e Tracy Spencer. Nino Frassica non potrà esserci a causa del Covid-19, confermata la coppia che ha spopolato a “Tale e quale show” Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. “Capodanno è uno degli eventi Rai più importanti da sempre perché unisce lo show, la musica per l’intera Italia ad un riflettore puntato su una parte d’Italia come l’Umbria e Perugia, in questo caso- ha detto Amadeus -. La piazza ha un valore che non ha paragoni ad alcuno studio televisivo. Sarà che ho fatto per cinque anni il Festivalbar. Il capodanno di Rai Uno in Piazza non ne ha per nessuno”.

Durante l’incontro si è tornati anche sul tema di Silvia Toffanin e la sua non disponibilità a partecipare al Festival per gli impegni con Verissimo, per la sensibilità istituzionale e anche per il ruolo artistico che l’avrebbe vista co-conduttrice per una sera. “Avevo chiesto a Silvia Toffanin di esserci per il mio primo Sanremo nel 2020 e lei carinamente aveva declinato l’invito, dicendomi: ‘non mi sento di doverlo farlo adesso, magari più avanti vediamo’. Ho un rapporto fraterno con Graziellina (Graziella Lapedota, manager della Toffanin, ndr) perché eravamo entrambi legati al nostro amico che non c’è più il manager Franchino Tuzio. Con Graziella ci sentiamo tante volte, anche per gli auguri, non abbiamo affrontato l’argomento Silvia ultimamente, non è detto che non accada in futuro e lo richiederò a Graziella…. Le porte, per quanto mi riguarda, per Silvia Toffanin sono sempre aperte. Lei mi piace molto ed è molto brava. Magari il prossimo anno che è il mio ultimo Festival sarò felice di averla con me e glielo richiederò, magari mi dirà di sì”.

E se sul caso di Madame, in gara a Sanremo 2023 con “Il bene nel male”, indagata per Green Pass falso, Amadeus ha confermato quanto già detto a RTL 102.5 per lui l’artista è in gara fino a sentenza definitiva. Il direttore dell’intrattenimento di prime time Stefano Coletta ha aggiunto: “C’è una situazione giuridica in corso, lasciamo che la giustizia compia il suo corso. L’artista è solo indagata e c ‘è una presunzione di innocenza, che vale anche per tanti altri settori. Bisogna aspettare che la giustizia faccia il suo corso”.