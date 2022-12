Il 2022 nel mondo dello spettacolo è stato l’anno delle separazioni. Tra loro oggi si aggiunge un’ennesima coppia: Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti. La coppia è giunta al capolinea dopo 19 anni di matrimonio. A lanciare la notizia è Today, grazie a una fonte vicina alla coppia dopo mesi di rumors. Va anche detto che già da tempo tra i colleghi di entrambi gli addetti ai lavori giravano voci sul loro allontanamento e, in effetti, i due non si vedevano più insieme in pubblico da parecchi mesi. Una decisione sofferta presa a quanto pare di comune accordo a causa di una crisi senza possibilità di recupero. Al momento, dai diretti interessati non è ancora arrivata una conferma ufficiale. I ben informati però sono pronti a sostenere che sia Elena che Stefano non abbiano più alcuna intenzione di tenere segreta la decisione, tanto da aver già intrapreso una separazione legale.

Una doccia fredda che coinvolge i fan e i numerosi colleghi della coppia. A detta del portale infatti nei posti romani frequentati abitualmente dai due non si starebbe parlando di altro. Dal loro amore è nata anche una figlia, Maria. La diciottenne ha sfilato per la prima volta con la madre sul Red carpet della Festa del Cinema a Roma proprio in occasione del suo compleanno, tra flash e interviste alla stampa nell’ ottobre 2022. La primogenita Emma invece, oggi 26 anni, è nata dalla relazione con Pino Quartullo. Elena Sofia Ricci però ora deve fare i conti anche con un’altra importante separazione: l’assenza dal cast della nuova serie di “Che Dio ci aiuti”. Qui l’attrice per ben sette stagioni si è calata nei panni di Suor Angela, personaggio tra i più amati delle fiction italiane targate Rai. Una ripartenza dunque che Elena sta affrontando in tutti i sensi, sia nel lavoro che nel privato. Al futuro!