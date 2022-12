Il numero del settimanale F in edicola è dedicato alla 100 donne dell’anno. La cover è per la premier Giorgia Meloni e a raccontare la prima donna Presidente del Consiglio ci pensa la sua responsabile comunicazione, Giovanna Ianniello. Le due hanno cominciato insieme (“ci siamo conosciute nel 1996… Io volevo fare la giornalista, ero appena diventata pubblicista e cercavo un lavoro per potermi mantenere, lei cercava qualcuno che l’aiutasse nella comunicazione. Così, da due necessità, il nostro rapporto è diventato anche professionale”) e oggi Ianniello segue Meloni passo passo. “Ha creato un problema all’universo politico maschile: sono loro che non sanno come rapportarsi a lei. E a volte assistiamo a dibattiti surreali, come quando un altro segretario di partito uomo le ha dato della maschilista e ha provato a spiegarle cosa voglia dire essere donna”, le parole di Ianniello. Che racconta anche qualcosa sulle abitudini della premier: “Si sveglia presto e fa colazione con Ginevra, se riesce la accompagna a scuola… Da quando è mamma si è data la regola di tornare a casa dalla figlia la sera, e tutto per noi si è un po’ più complicato: significa primo volo del mattino, ultimo della sera. È tutto complesso, ma Ginevra è la sua vita ed è giusto così. Nonostante gli insulti…”. E ancora: “Anche oggi Giorgia è la donna più insultata d’Italia, ma ha imparato a non curarsene. Non è per la sua forma fisica che deve essere giudicata. Non fa la ragazza immagine. Poi, certo, sta perennemente a dieta. È una delle più grandi esperte di dieta che abbia mai conosciuto: le sa tutte!”.