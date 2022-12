L’anno prossimo Selvaggia Lucarelli sarà a Ballando con le stelle? È questa la domanda più gettonata delle ultime ore: il dopo show si sta infatti rivelando più infuocato del previsto, tra dichiarazioni polemiche e interviste incrociate in cui i protagonisti del talent di Milly Carlucci stanno mettendo in scena quello che ha tutti i contorni di una resa dei conti destinata a provocare un mezzo terremoto in giuria. La presenza della Lucarelli ora è più incerta che certa. Alla vigilia dell’ultima puntata, a domanda diretta di FqMagazine aveva rivelato di essere stata riconfermata, ammettendo però di essere molto amareggiata: “Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, so che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente, io credo si debba ragionare sull’accaduto”.

A distanza di pochi giorni, dopo una finale incandescente e le interviste alla vincitrice Luisella Costamagna e al collega giurato Guillermo Mariotto che hanno gettato altra benzina sul fuoco, la Lucarelli rivela al Corriere della Sera che ancora non sa bene quale sarà il suo futuro a Ballando: “Non lo so. Siamo rimasti d’accordo che ci sentiremo a gennaio. E comunque io non ho mai avuto contratti vincolanti per più di un anno a Ballando, rinnovati talvolta alla vigilia del debutto. Per vigilia intendo il giorno prima”. Poi aggiunge altri dettagli gustosi. A cominciare da chi l’ha delusa di più, elenco che include i colleghi di giuria Mariotto (“quest’anno l’ho trovato invece sgarbato e allineato”) e Fabio Canino (“perché ci conosciamo da anni, in qualche momento mi aspettavo più solidarietà”). Discorso a parte su Carolyn Smith, visto che l’antipatia tra le due dura da anni. “Forse perché è salviniana? No dai, lo è, ma non penso sia un problema politico”, ironizza la Lucarelli. “Prima che arrivassi a Ballando era una donna tra quattro uomini, regina incontrastata del programma. Arrivo io e mi prendo il mio spazio, non l’ha mai accettato. Il primo anno lei mi sorrideva, poi andavo su Twitter e vedevo tutti i suoi like ai peggiori insulti nei miei confronti”. Insomma, si salva solo il rapporto con Ivan Zazzaroni.

Poi Corriere c’è spazio per un’accusa precisa – già lanciata tra le righe nell’intervista a FqMagazine – e per un “pentimento”.La prima riguarda il “tutti contro Selvaggia”, evocato da settimane sui social da addetti ai lavori e dal pubblico, che hanno notato l’acredine crescente contro la Lucarelli. Che ora ammette: “A Ballando ci sono sempre state idee diverse, anche fazioni, a tratti. Quest’anno dalla giuria, da chi era seduto ai tavoli di fronte, dalla gente in sala guidata dallo scalda pubblico (che è a sua volta “scaldato” da qualcuno), sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi. Direttamente e indirettamente tramite Lorenzo. Sono riusciti nel difficile risultato di farmi voler bene dal pubblico”. Ma chi è il “regista occulto” di questa manovra? La seconda è invece una riflessione sulla partecipazione del compagno Lorenzo Biagiarelli come concorrente dello show, un “conflitto di interessi” che alla fine ha danneggiato entrambi. La Lucarelli ammette che è stato un errore convincerlo a partecipare: “Gli amici che si occupano di tv mi avevano sconsigliata, mi dicevano che era una trappola, che era un modo per indebolirmi e attaccarmi. Sono stata ingenua, mi sono fidata. E comunque era difficile prevedere quel livore: l’ex ballerina al tavolo che gli urlava “vatti a prendere un caffè con Anastasia”; chi lo chiamava “ragazzotto”; Carolyn che “guardami negli occhi quando ti parlo” come la preside cattiva allo scolaretto. Contavano credo su mie reazioni patetiche, ma li ho lasciati fare. Si sono raccontati loro, non hanno raccontato Lorenzo”. Quanto alla Carlucci, la giornalista alla domanda “si aspettava un supporto o un tutela da parte sua?” risponde decisa: “No. Dopo un po’ che lavoravo a Ballando ho capito che lì sono considerata un utile errore nella matrice, ma non parte del cast da proteggere. Mi dispiace perché io invece ho sempre giocato dalla parte del programma, mi spendo molto e non ho paura di inimicarmi il pubblico, cosa di cui chi fa tv nazionalpopolare ha il terrore”. Come andrà a finire è presto per dirlo.