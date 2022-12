Grandi emozioni per la piccola fan di Ultimo che può finalmente dire di aver incontrato il suo idolo. La scena è stata immortalata dallo stesso cantante romano, che poi l’ha subito pubblicata direttamente nelle sue storie di Instagram: neanche a dirlo, il video ha fatto il giro del web facendo sognare tutti i fan. Nel filmato si vede una piccola fan fuori dal cancello di un parcheggio, che timidamente guarda da lontano il suo idolo. Quando il cantante le dice “Vieni?”, la ragazzina non se lo fa ripetere due volte ed entra. Una volta raggiunto, Ultimo le chiede: “Come ti chiami?” e lei, sorridente e visibilmente emozionata, risponde: “Agnese”. La conversazione, per la gioia di quest’ultima prosegue, e il cantante le chiede: “Quanti anni hai?” e lei: “Undici”.

Nel mentre si vede l’artista nel parcheggio, con in mano il cellulare per documentare tutto, e il padre di Agnese che, contento di vedere la figlia così emozionata, manda un bacio ad Ultimo e lo saluta, venendo ricambiato. Quindi il cantante le chiede ancora: “Sei di Roma?” e lei: “No, di Civitanova Marche”, venendo subito seguita dal padre che ironicamente aggiunge: “Quanta strada!”. A questa risposta il cantante domanda “Siete venuti apposta?” e visto l’assenso del padre della piccola fan aggiunge: “Papà ti vuole veramente bene”, strappando l’ennesimo sorriso ad Agnese. Un piccolo sogno il suo diventato realtà e che ha fatto una leggera invidia a tutte le fan di Ultimo che sarebbe volute essere al suo posto.