Pochi giorni ci separano dall’anno nuovo, dopodiché ci si potrà lasciare definitivamente alle spalle tutto quello che è accaduto in questo 2022 Almeno è quello che spera di fare Ilary Blasi che ha deciso di salutare l’anno nuovo in compagnia della sua nuova fiamma Bastian. I due sono volati a Bangkok per passare insieme il Capodanno. L’ex moglie di Francesco Totti, dopo aver passato un anno davvero difficile a causa della separazione dal marito, ha deciso di concedersi una vacanza lussuosa. Quest’anno non ha badato a spese, dopo un volo sul jet privato, arrivata a Bangkok ha scelto come luogo di soggiorno un hotel da sogno, il Lebua Hotels & Resorts. Si tratta di un edificio moderno e super chic che vanta una vista mozzafiato sulla città. Il prezzo della sua suite si aggira intorno agli 800 euro a notte.

In molti sperano di vedere di più dalle storie della conduttrice su Instagram, ma soprattutto sperano di vedere altre foto insieme al nuovo compagno. Ilary ha infatti mostrato nelle sue storie Instagram di aver passato il Natale in compagnia della sua famiglia, con le sorelle Silvia e Melory cercando di mantenersi lontano da possibili gossip. Non si può dire abbia fatto lo stesso Totti. L’ex capitano della Roma non ha esitato un instante a mostrarsi in compagnia di Noemi Bocchi tra festeggiamenti e partite di tombola.