Primo Natale separati per Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex Capitano della Roma ha inaugurato la nuova casa – un attico nella zona Nord della Capitale – dove si è trasferito con la compagna Noemi Bocchi, mente la conduttrice è tornata in famiglia per i festeggiamenti natalizi. Il tutto, ovviamente, documentato sui rispettivi social. Per il “Pupone” i festeggiamenti sono iniziati la sera della Vigilia, quando – dopo il cenone – ha trascorso la serata giocando a tombola con Noemi, i rispettivi figli e il fratello Riccardo. All’indomani, il 25 dicembre, ha replicato sempre in compagnia della nuova famiglia allargata. Ilary Blasi invece ha trascorso questi giorni insieme alle sorelle Melory e Silvia, aiutandole in cucina: nessuna traccia, nelle sue storie, della nuova fiamma Bastian Muller, con cui aveva trascorso il ponte dell’Immacolata tra le nevi di Sankt Moritz. Aria di crisi o appuntamento rimandato a Capodanno?