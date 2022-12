Mentre Uomini e Donne è in pausa (con tutta probabilità tornerà in onda dopo l’Epifania), il gossip invece non conosce vacanze. E così comincia a serpeggiare un pettegolezzo che riguarda proprio uno dei volti noti del talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Parliamo di Tina Cipollari, la popolare opinionista che da 14 anni intrattiene il grande pubblico con la sua allegria sopra le righe. Stando a quanto riportato dalla rivista Nuovo Tv, infatti, pare che Maria Concetta Cipollari – questo il suo vero nome – avrebbe avuto un ritorno di fiamma e starebbe pensando al matrimonio. Con chi? Con il suo ex fidanzato Vincenzo Ferrara, l’imprenditore fiorentino con il quale aveva ritrovato la felicità dopo l’inaspettata separazione da Kikò Nalli (che conobbe proprio nello studio di Canale 5). I due sarebbero anche stati visti insieme nel capoluogo toscano.

Al momento, però, non vi è alcuna conferma né smentita da parte della diretta interessata. Con tutta probabilità ciò non accadrà neanche nel futuro prossimo, dal momento che Tina non è solita parlare della propria vita privata. Lo aveva ammesso lei stessa in occasione dell’annuncio dell’addio a Vincenzo, scrivendo su Instagram: “Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata”.

Poi aveva aggiunto: “Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente”. Tina e Vincenzo erano usciti allo scoperto alla fine del 2018, per poi lasciarsi circa due anni dopo, dopo voci insistenti su una loro crisi, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il motivo? Forse un tradimento. In quei giorni, Novella 2000 scriveva: “Sembrerebbe che la Cipollari sia stata tradita da Vincenzo con una Dama del Trono Over di Uomini e Donne! Non è chiara tuttavia l’identità della persona in questione, e secondo quanto si legge, pare che abbia partecipato al programma solo per poche puntate. Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni del web”. Prima di lui, la famosa opinionista di Canale 5 aveva avuto una lunga storia d’amore con Kikò Nalli, parrucchiere, ex di Uomini e Donne e del Grande Fratello 16. Dal loro amore – durato 16 anni e sancito dal matrimonio nel 2005 – sono nati tre splendidi bambini: Mattias, Francesco e Gianluca. Tre gioielli di cui Tina è sempre andata molto orgogliosa: “Tra i miei uomini mi sento sicura! I figli so’ piezz’e core”, aveva scritto Cipollari in un post di 5 anni fa che la ritraeva nel ‘lettone’ insieme ai suoi tre bimbi.