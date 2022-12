Di slittamento in slittamento la legge di bilancio 2023 si avvicina faticosamente al suo approdo finale. È stata fissata la calendarizzazione per la giornata di domani e “verosimilmente intorno alle 19-20 inizierà il voto finale”, ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al termine della capigruppo del Senato. Il via libera alla legge di bilancio al Senato (dopo quello della Camera dello scorso 24 dicembre con 197 sì, 129 no e due astenuti) arriverà su un testo blindato dal voto di fiducia, senza quindi dare la possibilità ai parlamentari di mettere ulteriormente mano alle misure.

La seduta di oggi con all’ordine del giorno la discussione sulla manovra è stata aperta e subito interrotta per essere aggiornata alle 16.30. Mancava infatti la relazione tecnica di passaggio del provvedimento da Montecitorio a Palazzo Madama. “Domani sera, 28 dicembre, l’Italia avrà una nuova legge di bilancio, in linea con i tempi” anche rispetto alle altre manovre. “Sono soddisfatto, è stato garantito spazio all’opposizione”, per il dibattito. “Il calendario deve essere votato domani a inizio d’Aula”, ha aggiunto il ministro Ciriani. Terminare i lavori entro la fine dell’anno significa, infatti, evitare l’esercizio provvisorio.

E mentre a Palazzo Madama si cerca di fare in fretta, è corsa contro il tempo anche alla Camera dove l’opposizione cerca di fare ostruzionismo sul “decreto rave” che contiene tra l’altro le misure sull’ergastolo ostativo, sulle norme attuative della riforma Cartabia e sugli obblighi vaccinali. Un decreto che deve essere convertito in legge entro venerdì 30 dicembre, pena la decadenza. Nel primo pomeriggio la maggioranza, con Carolina Varchi di Fratelli d’Italia, ha chiesto nell’Aula della Camera lo stop anticipato della discussione generale sul dl rave per ridurre il numero di interventi all’opposizione. Nonostante il voto contrario dell’opposizione i deputati hanno approvato il taglio della discussione generale del decreto legge rave. Iscritti a parlare in Aula erano 98 deputati, per la maggior parte dell’opposizione, ai quali era riservato un tempo pari a 30 minuti ciascuno.