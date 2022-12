FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.

Settimana dal 19/12 al 25/12/2022

Nell’ultima settimana valida per la nostra media del 2022, diamo un’occhiata anche all’evoluzione del consenso ai partiti rispetto a 12 mesi fa. I Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni sono chiaramente i protagonisti assoluti del 2022.

Sebbene questa settimana subisca una contrazione che lo allontana dall’agognato 30% medio (29,5, -0,7), il primo partito ha guadagnato in un anno dieci punti percentuali esatti (vedi grafico chart di fine 2021), certamente sottratti agli alleati Lega e Forza Italia. Il partito di Salvini infatti chiudeva il 2021 al 18,9%; un anno dopo “festeggia ” con il 9% e altrettanti dieci punti in meno. Forza Italia invece, come sempre, resiste alla sua fine: chiude l’anno con un punto in meno rispetto agli ultimi giorni del 2021 (7% vs 8%), ma solo tre mesi fa alle elezioni politiche ha mantenuto, come sappiamo, il suo target anche in maniera tutto sommato sorprendente.

Il Pd chiude il circolo dei perdenti con sei punti in meno negli ultimi dodici mesi e con una emorragia attuale che non dà segni di arresto (15,7%). Bene invece la “joint venture ” tra Calenda e Renzi. L’attuale “Terzo Polo” (ma quinto partito in realtà), sebbene rimanga sulla percentuale del 25 settembre (7,9%), totalizza circa due punti e mezzo in più rispetto alla somma dei valori dei due singoli partiti, Azione e ItaliaViva, di fine 2021.

E mentre Sinistra Italiana ha trovato nei Verdi di Bonelli il degno sostituto di Articolo1 per restare a galla (3,6%), il Movimento5Stelle rosicchia due punti e mezzo per chiudere quasi al 18% nonostante un 2022 a dir poco burrascoso, tra scissioni e sgambetti alla leadership di Conte, partita debole e rafforzatasi negli ultimi mesi.

(Fonte chart settimanale: Swg, Emg, Lab2101, Ixè, Noto Sondaggi)