“Colpo di scena! Sono negativa! Ho fatto il tampone e adesso corro in studio a vado a registrare”. Con questo entusiasmo Mara Venier annuncia, in un video pubblicato su Instagram, di essere guarita dal Covid 19. “Mi sono negativizzata – spiega la conduttrice – stavo male da dodici giorni e oggi sono negativa per cui ‘Domenica In‘ va in onda domenica con la mia conduzione!”. Fino a stamattina la conduttrice pensava di registrare la puntata del 25 dicembre con la sua conduzione da remoto, poi la lieta notizia: Mara Venier sarà in studio per lo speciale appuntamento, che sarebbe stato comunque registrato sia per motivi di costi che per permettere ai lavoratori coinvolti di passare la festa in famiglia. Il Natale di Rai1 quindi si farà, e senza il Covid. ‘Domenica In’ tornerà poi in diretta domenica primo gennaio.