Ballando con le stelle, il talent show targato Rai1, è giunto anche quest’anno alla conclusione con la finale di ieri sera. I più attenti sui social hanno però notato tutti i dettagli degli spostamenti in studio. Tra questi anche la sparizione di Selvaggia Lucarelli durante il momento della premiazione e la mancanza in studio del fidanzato Lorenzo Biagiarelli, il quale non si è presentato a bordo pista tra i concorrenti eliminati. Non solo: il foodblogger, al termine dello show, ha deciso di pubblicare una storia Instagram al veleno. “Volevo dire solo che domani se volete passare nel nostro locale spazzatura troverete un botto di onestà intellettuale e coraggio perché torna a casa una persona a cui ne avanza sempre tantissimo e non sappiamo più dove metterlo. Selvaggia ti amo sempre di più” – ha scritto Biagiarelli.

Un chiaro riferimento a ciò che è successo nella finale di ieri, dove Selvaggia è stata costantemente presa di mira da colleghi e concorrenti. Il non presentarsi è stata sicuramente una scelta coraggiosa che ha voluto in un qualche modo smorzare le varie polemiche che anche nella puntata di ieri sono emerse, a partire da alcune frecciatine che l’opinionista Rossella Erra ha rivolto a Lucarelli riferendosi proprio a Lorenzo come un paragone costante con altri concorrenti. E pensare che, proprio come ha raccontato Selvaggia nella nostra intervista esclusiva, era stata proprio lei a rifiutare l’invito di Milly nell’avere Lorenzo nel cast: “A me l’idea divertì molto, a lui sembrò folle tanto che inizialmente disse no. Poi l’ho convinto dicendogli “è stato un anno faticoso, hai subito i disastri della mia famiglia, vai a prenderti il tuo spazio, ad alleggerirti’ Sono stata profetica come Paolo Fox sul 2020”. Al termine della puntata anche Selvaggia però ha deciso di caricare una story su Instagram. La giornalista nel video è sola in camera d’albergo, a poche ore dalla Vigilia di Natale. E con in mano una porzione di noodles dichiara: “Questa è la mia cena, sono quasi le 2 di notte. E ora mangio. Perché è tutto un Costamagna magna!”.