“The dark side of the moon” dei Pink Floyd è la colonna sonora perfetta. Oppure il brano dei Cramps rilanciato dal ballo di Mercoledì Addams nella serie tv di Tim Burton. Il Dark Energy Feminine, il lato oscuro femminile ammantato di silenzio e mistero, al tempo di TikTok è un trend che spopola. Con oltre 500 milioni di visualizzazioni. Una moda? Non solo. Nasconde qualcosa di più profondo. La riscoperta di caratteristiche precise dell’essere donna, represse per molti secoli nella società patriarcale. Quali? Intuizione, istinto, ribellione. Tutto ciò che ha sempre spaventato gli uomini. Tanto che nel Medioevo si è scatenata una vera e propria caccia alle streghe, donne accusate di essere fattucchiere e di fare pratiche con il demonio. Quel femminile oscuro, potente e incontrollabile, associato sì alla fertilità e alla capacità di procreare ma anche all’erotismo, ha sempre fatto paura.

Le attrici e cantanti che incarnano l’esempio perfetto di questo fenomeno di riscoperta del femminile sono Monica Bellucci, Meghan Fox, Lily Rose Deep, Angelina Jolie, Cher, Dita von Teese, Rihanna. Su TitkTok vengono postati estratti delle loro interviste e gallerie fotografiche. Sono incarnazione della femme fatale, con il rossetto rosso e lo sguardo ammaliante. Fra i dettagli l’immancabile gatto, lo specchio delle brame e persino il collo di un cigno che contrasta con l’abito aderente nero. Al positivo, dal punto di vista maschile: fanno innamorare senza speranza. Offrono sensazioni mai provate. Al negativo: sono vampire mangiauomini capaci di manipolar e far cadere il maschio in trappole mortali e compromettenti. Sono un archetipo della letteratura e del cinema, un’immagine universale della donna, fatta di luce e di ombra. La dualità: santa o strega, accogliente o pericolosa. Chi posta il trend su TikTok di solito spiega il suo modo di vedere questa riscoperta del mondo femminile. “E’ per donne che desiderano essere seduttive, misteriose e sono perfettamente consce del loro potere”, si legge nelle descrizioni. Chiunque, oltre alle celebrities, può far risplendere questa femminilità sommersa.

Ecco i consigli e le idee per attivare il lato oscuro e diventare divine. Ricordate il bagno nella fontana di Trevi di Anita Ekberg della “Dolce vita”? Toglietevi i sandali e di fronte allo sguardo sbalordito degli ospiti dell’ingessato party entrate in piscina lentamente. In abito da sera. Poi giratevi verso l’attonita ‘platea’ con lo sguardo tranquillo come foste in trance. Nessuno potrà darvi della pazza perché rimarranno tutti ipnotizzati, muti. In ogni caso il social pullula di consigli: camminate con sicurezza, praticate l’autoerotismo (dove, non è specificato), mantenete il contatto occhi negli occhi, date la priorità a voi stesse, danzate sensualmente, ascoltate le vostre intuizioni, dite sempre quello che vi passa per la mente. Insomma, alla base c’è l’idea di riappropriarsi e rivendicare la propria libertà facendo emergere aspetti scomodi per la società. Non reprimere più se stesse. Torniamo alla simbologia: la Luna Nera. Contrapposta alla luna bianca è chiamata anche Lilith in astrologia. Associata al segreto del femminile per eccellenza, alle maree, rappresenta la componente più inquietante della personalità. E’ la forza dell’erotismo e la dimensione dell’occulto. Qualcosa di più che un fenomeno social.