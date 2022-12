Eros Ramazzotti è stato ospite da Mara Venier a Domenica In e una delle affermazioni fatte durante l’intervista ha suscitato non poche polemiche. Commentando la gravidanza di sua figlia Aurora, avuta con Michelle Hunziker, ha detto: “Io ho una mia idea: il fatto che due si amano devono procreare”. E i tweet non si sono fatti attendere: dalle osservazioni sul fatto che le coppie senza figli si amano eccome, a quelle che fanno notare come mandare un messaggio del genere sulla Rai, servizio pubblico, sia fuori luogo. Sempre durante la chiacchierata con Mara Venier, il cantautore ha parlato di Hunziker: “È stata il mio grande amore, la mamma di mia figlia, Più bella cosa non può che essere dedicata a lei” e anche in questo qualche polemica sul non aver nominato Marica Pellegrinelli, sua moglie fino al 2019. Ramazzotti ha precisato di essere single: “Trovare l’amore non è così facile e poi io ho i miei figli, amo loro alla follia. È un amore diverso, però… è tutto su di loro. Se si incontra l’anima gemella, non si sa, la vita va così…“Ama” è il mio motto da sempre. Bisogna amare sempre, sotto ogni forma. È un mondo che sta andando lontano dalla concezione dell’amore, che è il rispetto per il prossimo e per la natura”.