Ci hanno provato in tutti i modi ma il tentativo di riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembra non essere andato a buon fine. I due si sono comunque concessi una cena al ristorante Da Vittorio, “tra ex”.

La showgirl svizzera si è mostrata in compagnia del bel Tomaso con capelli legati, maglioncino a collo alto nero e occhiali con lenti leggermente sfumate. I due sembrano quasi essere in incognito nel loro ristorante di fiducia, a Bergamo. Nel locale stellato, la coppia si concede pasti lussuosi e perché no? Anche ad una foto insieme come a voler raccontare ai follower la loro complicità nonostante abbiano deciso di separarsi dopo 11 anni insieme. La conduttrice, però, cercando di anticipare le riviste di gossip, ha pubblicato una storia Instagram con scritto “Cenetta top tra ex“.

A loro insaputa una sorpresa inaspettata. Nel tavolo accanto si accorgono esserci sua figlia Aurora e il fidanzato Goffredo. Non avendo potuto festeggiare il suo 26esimo compleanno lo scorso 5 dicembre perché a letto con l’influenza, la futura mamma e il suo compagno si sono voluti rilassare concedendosi una cenetta tranquilla. “I ragazzi non lo sapevano e hanno prenotato nello stesso ristorante“, scrive Michelle scattando una foto da lontano. Un dolce imprevisto che ha comunque fatto rimanere le coppie in tavoli separati per mantenere intatta la rispettiva intimità.