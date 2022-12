Luigi Di Maio e Virginia Saba si sono lasciati. “Questa volta è vero”, assicura Dagospia che comunica la notizia della rottura tra la giornalista sarda e l’ex capo del Movimento 5 Stelle: “La decisione sarebbe stata presa di comune accordo nei giorni scorsi. Sono comunque rimasti in ottimi rapporti e fanno sapere di aver mantenuto ‘un rapporto di amicizia speciale'”, spiega il sito diretto da Roberto D’Agostino.

La notizia della fine della loro relazione era circolata già a settembre scorso, mentre Di Maio era in giro per l’Italia tra un appuntamento elettorale e l’altro: “Io e Virginia continuano a convivere e a stare insieme felicemente. La notizia non è vera“, aveva dichiarato l’ex ministro degli Esteri a Repubblica.Sui social Saba era apparsa in estate sempre da sola al mare o in compagnia delle amiche, mai con l’ex leader di Impegno Civico, partito nato dopo la scissione dal M5S fuori dal Parlamento dopo aver ottenuto solo lo 0,6% dei voti.

Un amore nato tre anni fa: “Fu un colpo di fulmine a un pranzo elettorale in Sardegna“, aveva raccontato la giornalista di Selargius in un’intervista al Corriere della Sera. “Credo gli sia piaciuto parlare di temi ultraterreni, musica, arte. Lo guardavo fra tanti che gli facevano domande e pensavo: questo ragazzo non si può godere la vista del mare”, le parole di Saba, laureata in Teologia e impegnata nella Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La prima uscita pubblica della coppia era stata al teatro dell’Opera di Roma per “Orfeo ed Euridice” di Gluck, a seguire l’incontro con i genitori di lui. Virginia ha accompagnato il fidanzato in diverse occasioni istituzionali, ai settimanali quando Di Maio era vicepremier aveva parlato anche dei loro progetti di coppia: “Parlando con Luigi io gli ho detto: ‘Vorrei diventare mamma’. Ma lo volevo da sempre. Lui mi ha risposto: ‘E’ bellissimo’. Ma sappiamo che non è il momento”.