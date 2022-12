Il “pensiero debole” questa volta servirà a poco. Per conoscere l’esito della richiesta di unione civile avanzata il 7 dicembre scorso al comune di Vimercate dall’86enne filosofo Gianni Vattimo e dal suo compagno 36enne Simone Caminada bisognerà prima attendere la sentenza di un altro processo. Quello che vede Caminada accusato di circonvenzione d’incapace ovvero di aver approfittato delle condizioni di fragilità del filosofo per ottenere il suo patrimonio ed essere dichiarato erede universale. Per questo il 12 dicembre la Procura ha cosi disposto la sospensione del procedimento che vedrebbe la coppia convolare “a nozze”. Già, perché come scrive LaStampa, Caminada è “assistente, amico, compagno, factotum” di Vattimo da parecchio tempo. Solo che il professore ha manifestato da tempo, come afferma la Procura, “fragilità”. Come riporta il quotidiano piemontese i “periti hanno evidenziato patologie che portano a un deficit sul piano previsionale, esecutivo e sulla capacità di autodeterminazione. Un disturbo depressivo aggravato dal Parkinson”.

Caminada intanto vive da tempo con il suo Gianni accudendolo e amministrandone il patrimonio, ma per i pm Giulia Rizzo e Dionigi Tibone il giovane sarebbe una sorta di approfittatore. “È perrfettamente consapevole della situazione di fragilità e di suggestionabilità del professore, ne ha approfittato”. I magistrati del resto non ci vanno per il sottile e chiedono addirittura una condanna a 4 anni di carcere. L’avvocata che difende Caminada ha contrattaccato accusando la Procura di “classismo” sottolineando come nelle loro carte si parli di concetti fuori luogo come “borghesia” e “proletariato” e che ci si soffermi sull’omosessualità del professore. Il procuratore aggiunto Tibone ha comunque risposto alal difesa: “L’omosessualità non c’entra assolutamente nulla. Così come la nostra posizione non è classista, fascista e borghese. La Procura valuta dei comportamenti che riteniamo configurino un reato”. Insomma è guerra aperta tra accusa e difesa. L’udienza per l’accusa di circonvenzione d’incapace contro Caminada è prevista per il 7 febbraio. Per l’unione civile tra il

professore e il suo compagno i tempi si allungano e la richiesta stessa rischia di finire cancellata.