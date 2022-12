Fedez e Chiara Ferragni non sono andati in Qatar e non per caso. “Ci avrebbero pagato per andare, abbiamo detto di no”, ha precisato il rapper durante una diretta Instagram. Il motivo? “Vedere lì fashion icon mette un po’ tristezza. Si parla tanto di diritti e poi… anche brand italiani che poi si sono esposti, non ha senso vederli lì“. Il Paese dove si sta disputando la 22esima edizione della Coppa del mondo di calcio è stato al centro del dibattito per il mancato rispetto dei diritti umani. A questo si è aggiunto il Qatargate: il Paese asiatico avrebbe pagato tangenti a funzionari del parlamento europeo. Non solo Fedez e Chiara Ferragni ma anche Fiorello si è dissociato dai Mondiali del Qatar durante “Aspettando Viva Rai2“: “Si dovrebbero ritirare tutti. Un Paese dove tutti gli abitanti, ‘i qataresi’ (ride, ndr), sul loro zerbino hanno scritto ‘Diritti umani’. E loro li calpestano ogni giorno. Avete sentito cosa hanno detto degli omosessuali? Tutti i tifosi e gli addetti ai lavori saranno chiusi in una Fan Zone, in uno spazio ristretto, e se poi escono da lì saranno arrestati”.