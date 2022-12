Sui social Arisa è sempre più sexy. I nuovi scatti condivisi su Instagram la vedono posare in versione pin-up con lingerie in pizzo e tacchi alti mentre cita versi di Vasame, il brano che ha interpretato per la colonna sonora di Napoli velata di Ferzan Ozpetek. Qualcuno, però, ha da ridire ed esprime il proprio pensiero in maniera molto netta: “Tu finisci a fare film porno” si legge nei commenti. Qualcun altro afferma: “Da cantante a… boh”.

Non è la prima volta che Arisa gioca con il proprio lato sexy. Nell’ultimo anno, anzi, l’artista spesso ha spiazzato i follower mostrando di avere una nuova consapevolezza di sé e del proprio corpo. Un percorso che ha richiesto del tempo e un lungo lavoro su se stessa, ma che ora, raggiunti i 40 anni, ha iniziato a dare i primi frutti. La cantante non ha paura di guardarsi allo specchio e di abbracciarsi per com’è. Mesi fa accompagnava altri scatti provocanti con queste parole: “Sono ogni donna, ma sono anche un uomo. E non c’è niente di sbagliato in me. Sono tutte le donne: perché ogni donna nasconde l’Universo dentro di sé e tutti ne siamo parte. Bella, brutta, intelligente e a volte anche stupida e superficiale. Sono la tua pu**ana, sono la santa che ti perdona, la scema che fa finta di capire. Quella che ti sbatte fuori di casa quando ne ha abbastanza. E sono anche un uomo: perché una donna sola in una società ancora tanto retrograda e maschilista deve imparare a esserlo. Deve essere forte e rude, capace di combattere il più becero machismo e l’incomprensione da parte di alcune altre di Noi, senza mai perdere la propria femminilità, continuando ad amare. E non trovo nulla di sbagliato in questo”.

Una trasformazione che si riflette anche nella sua musica. L’ultimo album, Ero romantica, dà voce e spazio a una nuova Arisa anche nei testi e nelle melodie. Sono lontani anni luce i tempi di Sincerità. Oggi la cantante non ha paura di affrontare temi più intimi e pazienza se qualcuno non accetta il suo nuovo percorso. “Sei troppo cambiata mi piacevi prima” le scrive qualcuno nei commenti di Instagram. “A quando con Rocco?” è il commento di un altro utente, che fa riferimento ad alcuni scatti che ritraevano l’artista in compagnia di Siffredi. Il celebre attore, tra l’altro, aveva espresso il desiderio di girare un film a luci rosse proprio con Arisa, definendola “sexy a livelli surreali”. Ipotesi remota si potrà pensare, ma la voce de La notte aveva dichiarato a Ballando con le stelle: “Non sono affatto contraria agli operatori del sesso. Se un giorno la mia carriera dovesse prendere una piega erotica non avrei alcun problema”.