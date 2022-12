Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è stato ospite al talk Programma lunedì 12 dicembre dalle ore 15. L’occasione è stata la presentazione del nuovo album, Fake News, un disco in cui la dimensione testuale dei brani ha un peso specifico importante e sono diverse le tematiche trattate, dalla difficoltà di vivere in una società che spinge a ‘performare’ fino all’estremo, alla dimensione della fede e non solo quella in Dio e fino all’Alzheimer, tema trattato nella delicata ‘Ricordi’. Una lunga chicchierata nella quale il frontman del PTN non ha esitato ad affrontare anche argomenti di attualità: “Seguo abbastanza la politica e alcune cose mi fanno incazzar* e diciamo che alcune scelte, come quella sul Pos o sul tetto al contante, sono scelte che sembrano piccole ma hanno impatti giganteschi e mostrano una certa visione del mondo” (rivedi la diretta integrale). In estate a luglio è previsto il primo tour dopo l’uscita di Fake News, già sold out gli appuntamenti dell’11 luglio a San Siro e del 23 luglio all’Olimpico di Roma.