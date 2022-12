Si è alzata la tenda su Spotify Wrapped 2022, la consueta classifica annuale di Spotify che ha svelato gli artisti, gli album, le canzoni e le playlist che hanno scandito il 2022 con 456 milioni di ascoltatori sparsi in tutto il mondo. Il vincitore assoluto del 2022 è l’artista portoricano Bad Bunny che, per il terzo anno consecutivo, resta in cima alle classifiche come artista più ascoltato a livello globale con oltre 17 miliardi di stream. Numeri clamorosi. Taylor Swift si conferma l’artista donna più ascoltata nel 2022 su Spotify con oltre 11 miliardi di stream. I Maneskin rimangono gli artisti italiani più ascoltati all’estero, seguiti dai Meduza e Gabry Ponte. La donna più ascoltata all’estero è Laura Pausini. Infine la canzone con il maggior numero di stream (oltre 1 miliardo) è “As It Was” di Harry Styles.

E in Italia? Nel nostro Paese, per il secondo anno consecutivo, Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato del 2022, seguito da Lazza e thasup, in seconda e terza posizione. La canzone vincitrice di Sanremo 2022 e in gara all’Eurovision Song Contest 2022, “Brividi” di Mahmood e Blanco è invece la canzone più ascoltata su Spotify in Italia. L’album con il maggior numero di stream è “Sirio” di Lazza, tra i Big al prossimo Festival di Sanremo 2023. Da segnalare al secondo posto l’album di Rkomi del 2021 “Taxi Driver”. Un vero successo discografico. Sempre a proposito di Big di Sanremo 2023, Madame è l’artista donna più ascoltata in Italia.

“Un altro momento topico può essere utilizzato come game-changer dell’industria musicale italiana: Sanremo, il più grande di sempre per Spotify – ha affermato Melanie Parejo, Head of Music Spotify Sud e Est Europa – La playlist ufficiale è stata la seconda a livello globale per un’intera settimana, subito dopo Today’s Top Hits. Il numero totale di stream delle canzoni di Sanremo durante l’intera settimana è aumentato del 66% su base annua. Il brano vincitore, “Brividi” di Mahmood e Blanco – quest’ultimo un artista della nostra classe Radar 2020 – ha battuto il record di brano più ascoltato in Italia in un giorno con oltre 3,3 milioni di stream. Ha debuttato al quinto posto nella nostra Global Top 200 ed è rimasto nella Top 10 per una settimana. È presente in più di 30 playlist internazionali”.

SPOTIFY WRAPPED 2022 TOP LIST IN ITALIA

ARTISTI PIÙ ASCOLTATI 1. Sfera Ebbasta 2. Lazza 3. thasup 4. BLANCO 5. Marracash 6. Baby Gang 7. Rkomi 8. Madame 9. Guè 10. Shiva

ARTISTE PIÙ ASCOLTATE 1. Madame 2. Elodie 3. Ariete 4. Dua Lipa 5. Elisa 6. Mara Sattei 7. Taylor Swift 8. Billie Eilish 9. Anna 10. Annalisa

LE CANZONI PIÙ ASCOLTATE 1. “Brividi” di Blanco e Mahmood 2. “Shakerando” di Rhove 3. “La coda del diavolo” (con Elodie) di Rkomi e Elodie 4. “Baby Goddamn” di Tananai 5. “Finchè non mi seppelliscono” di Blanco 6. “Uscito di galera” di Lazza 7. “s!r!” di thasup (feat. Lazza & Sfera Ebbasta) 8. “Giovani Wannabe” dei Pinguini Tattici Nucleari 9. “Capri sun” di Capo Plaza10. “5 Gocce” di Irama (feat. Rkomi)

GLI ALBUM PIÙ ASCOLTATI 1. Sirio di Lazza 2. Taxi Driver di Rkomi 3. Blu Celeste di Blanco 4. Salvatore di Paky 5. c@ra++ere s?ec!@le di thasup 6. noI, loro, Gli Altri di Marracash 7. “X2” di Sick Luke 8. Il giorno in cui ho smesso di pensare di Irama 9. Disumano di Fedez 10. Dove Volano Le Aquile di Luchè

