Prima hanno bloccato la strada, poi i colpi d’arma da fuoco. In questo modo, un commando ha assaltato e rapinato un portavalori della ditta Mondiapol. È successo sulla statale 131 di Sassari, in Sardegna, la strada a doppio senso che congiunge Cagliari e Porto Torres. I rapinatori, prima dell’assalto, hanno seminato dei chiodi sull’asfalto, con l’obiettivo di bucare le ruote del portavalori. Successivamente, hanno bloccato la strada in entrambe le direzioni, dando fuoco ad un furgone e ad un’utilitaria.

Durante l’assalto, i rapinatori hanno sparato contro le guardie giurate, due delle quali sono rimaste ferite. Alcune ferite da arma da fuoco sono state riportate anche da una donna, estranea alla rapina, colpita ad un braccio da un proiettile. Un uomo che viaggiava nella direzione opposta del portavalori, invece, è stato minacciato con un fucile. Le scene da Far West sono state riprese da un automobilista: il video immortala la rapina in diretta, a pochi metri dall’assalto. Dal filmato – che è stato diffuso in diverse chat – si sentono chiaramente gli spari e le urla delle persone coinvolte. Inoltre, le immagini ritraggono le sagome di tre persone, oltre la cortina di fumo che si è sviluppata a causa dei mezzi incendiati.

Le forze dell’ordine hanno dato il via alle indagini. Secondo una prima ricostruzione, i banditi sarebbero tra le sei e le dieci perone. Il bottino che hanno portato via, invece, sarebbe esiguo. Intanto, nella zona di Badde Salighes, in provincia di Nuoro, le due auto utilizzate dai rapinatori per la fuga, sono state ritrovate carbonizzate. Le indagini sono guidate dal Comando provinciale di Sassari, con la collaborazione di tutte le forze dell’ordine, che stanno cercando i rapinatori anche attraverso l’uso di elicotteri.