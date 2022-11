L’anno scorso concluse la gara in seconda posizione e quest’anno era tra i favoriti per vincere la maratona di Palermo. Ma la corsa del keniano Kiura Denis Mugen si è fermata a causa di un infortunio nel corso della competizione, mentre stava percorrendo via Cavour. I primi soccorritori sono stati due agenti della polizia municipale, Massimo Spataro e Filippo Miserendino. Uno di loro ha deciso di togliersi la divisa e di farla subito indossare a Kiura Denis Mugen, per proteggere il maratoneta dal freddo.

È intervenuto anche lo staff di Equilibra Running Team, la squadra che quest’anno è riuscita a conquistare la terza posizione nella staffetta mista. Sul posto è arrivato anche Totò Gebbia, presidente del Comitato Regionale Fidal della Sicilia, che ha verificato le condizioni dell’atleta.