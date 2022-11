Nel monologo di apertura di Fratelli di Crozza, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza si sofferma sui Mondiali di calcio in Qatar: “sono già stati ribattezzati i Mondiali dello Sportwashing. Sei un Paese con una reputazione orrenda? Condanni i gay alla pena di morte? Opprimi le donne? Ignori i diritti civili? Muoiono 6500 lavoratori per costruire degli stadi con aria condizionata? Nessun problema… basta organizzare un torneino mondiale e ci si lava via tutto con lo sport. Non esistono coscienze sporche impossibili con Sport wash! ideale per crimini anche a basse temperature!

