Era l’8 aprile del 2017 quando sul sito rollingstone.live venne pubblicata una notizia dal titolo “Fedez e J-Ax arrestati con 28 grammi di cocaina nella macchina”, in cui si sosteneva che i due rapper avevano imboccato contromano via Montenapoleone a Milano ed erano stati fermati dai carabinieri, che avevano scoperto così della cocaina nella loro auto. Niente di più falso: non solo il fatto non era mai accaduto, ma si trattava di una fake news, una bufala insomma, costruita ad arte e poi buttata in Rete. Ovviamente, i due artisti furono costretti a fare una smentita ufficiale, spiegando ai fan e a tutti che non c’era niente di vero in quanto riferito e annunciando la querela. Martedì 15 novembre, a più di cinque anni di distanza, è arrivata la notizia che il giudice ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Milano, disponendo invece il rinvio a giudizio per l’autore della bufala. Il responsabile andrà quindi ora a processo con l’accusa di diffamazione aggravata a mezzo stampa, come riferisce Fanpage.