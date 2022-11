È entrato armato in un garage del campus dell’università di Charlottesville, in Virginia, e ha ucciso tre persone, ferendone altre due. A sparare è stato uno studente dell’ateneo, che ha fatto irruzione nello stabile alle 22.40 di ieri sera ora locale – le 4.40 del 14 novembre in Italia. Le autorità stanno dando la caccia al killer, riferisce la Cnn, citando un comunicato del presidente dell’università, Jim Ryan. Stando a un tweet del dipartimento di polizia dell’università della Virginia, il ragazzo sospettato di aver aperto il fuoco è Christopher Darnell Jones Jr., uno studente descritto come “armato e pericoloso” e potrebbe essere alla guida di un Suv nero. Al momento non sono state identificate le tre vittime: non è ancora noto se si tratti o meno di studenti dell’ateneo.