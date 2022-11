Nella casa del Grande Fratello Vip aleggia la preoccupazione tra i concorrenti: i casi di Covid potrebbero presto aumentare ancora. Il reality di Canale 5 si è trasformato infatti nelle ultime ore in un focolaio di coronavirus. Tutto è iniziato sabato, quando Patrizia Rossetti è risultata positiva al tampone. Poco dopo, si è scoperto che ad essersi contagiati erano anche Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. I quattro sono stati fatti uscire dalla Casa e messi in isolamento in attesa di negativizzarsi ma il timore che i casi di Covid possano aumentare è quanto mai concerto.

È di questa mattina, infatti, la notizia che anche Pamela Prati è positiva al virus: la showgirl è stata eliminata giovedì scorso dal programma e non solo ha salutato tutti i compagni prima di lasciare la casa, ma soprattutto – una volta in studio – ha baciato in bocca sia il conduttore Alfonso Signorini che Marco Bellavia. E ha salutato pure le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. “Dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa – ha spiegato Prati su Instagram -. Poi sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata”, le sue parole.

Ma non è tutto: molti utenti stanno segnalando sui social come i concorrenti del reality vengano puntualmente censurati dalla regia ogni qual volta commentano l’accaduto o accennino a parlare di Covid. Il televoto previsto per la puntata di stasera è stato annullato. La produzione Mediaset ha assicurato di esser prontamente intervenuta attivando il monitoraggio ed è facile immaginare quindi che in queste ore sia un via vai di tamponi in vista della diretta di questa sera. Il Grande Fratello Vip riuscirà a continuare la messa in onda nonostante tutti questi nuovi casi di positività? Non ci resta che seguire Canale5 questa sera per scoprirlo.