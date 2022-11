Su OnlyFans le sue mutande e i suoi calzini vanno a ruba. Così come i video dei suoi lucidi pettorali in azione o la foto fetish del piede. Pagati talmente bene che Lucas Petracchi, ex tronista di “Uomini e donne”, è riuscito persino a ricomprare la casa dei suoi nonni. A Borla di Vernasca, nel piacentino. Complice e foriera di questa realizzazione immobiliare dal contenuto affettivo è stata la mutanda. Non sappiamo se un boxer o uno slip classico. Di certo però un indumento a cui sulla celebre piattaforma digitale è stato attribuito un valore enorme. E così, giorno dopo giorno, il 36enne personal trainer ha coronato uno dei suoi sogni: andare a vivere nella dimora che da sempre desiderava. Quanto gli hanno dato per quel capo intimo indossato? “Sicuramente più di quanto prendevo facendomi il mazzo ore lavorando in cantiere”, risponde con fierezza.

Fisico scolpito, tatuaggi che percorrono la tartaruga scolpita sul ventre, Petracchi avrebbe persino potuto fare film porno e guadagnare di più. Forse. Era stato contattato da una produzione americana che aveva notato un suo video esplicito sul web. Il coach si mostrava senza veli, senza alcun trucco, come mamma lo ha fatto. Un successone tale da procuragli l’interesse del mercato a luci rosse americano. Ma lui ha rifiutato e ha preferito condividere le sue grazie nel mondo virtuale che offre il celebre social. Pubblicando, senza interagire con attrici e attori, contenuti molto attrattivi per i fan e le fan: il suo corpo muscoloso e tatuato. Vediamolo su Instagram, dove ha oltre un milione di follower. E’ poetico mentre fa esercizi sulla spiaggia al tramonto, simpatico quando canta nella doccia, virile quando lavora con gli attrezzi della sua piccola officina casalinga, selvaggio mentre fa le flessioni sulla terra rossa di un’area boschiva. Ma è ad Halloween che raggiunge il massimo dell’appeal. Con il viso dipinto da scheletro ha una rosa rossa in bocca.

Fra gli aggettivi dei fan e delle fan quello che ricorre di più è “gnoccone”, un termine che sembra mettere d’accordo tutti. A questi commenti si aggiungono quelli meno superficiali di chi comprende la fatica della costruzione del fisico scolpito. “Per avere dei risultati così ci vogliono impegno, dedizione e una corretta e sana alimentazione. Avanti così”, lo esorta un follower. Un altro scrive: “Quanti sacrifici!”. Ma ora che Petracchi ha realizzato il suo primo obbiettivo, acquistare la casa dei nonni, sta già pensando al prossimo traguardo: produrci il vino nella zona dove abita in Valdarda. Insomma, per lui ci sono stati cambiamenti di vita uno via l’altro e altri in arrivo. E’ proprio il caso di usare l’espressione latina “mutatis mutandis”, il cui significato ha a che fare con il cambiamento più che con l’indumento intimo.