Colpa di un bug del sistema di prenotazioni? Secondo la Ryanair si. Ecco i fatti. Ryan, 6 anni, deve salire su un aereo diretto da Budapest a Manchester e i suoi genitori hanno prenotato per lui un posto al finestrino. Ma appena sale, il bambino trova una signora seduta su quella che avrebbe dovuto essere la sua poltrona. La mamma, Adi Bandli, chiede se ci sia stato un disguido che in effetti c’è stato: la prenotazione del posto è stata fatta da tutti e due. La donna non vuole saperne di spostarsi e così Ryan non si siede al finestrino e piange tutto il volo. “È un bambino molto attivo e poggiare la testa sul finestrino lo aiuta a stare tranquillo durante il volo”, ha detto la mamma al Daily Mail. Ora, inutile stare qui a chiedersi come mai la donna non abbia ceduto il posto al bimbo e abbia preferito sentirlo piangere. La famiglia di Ryan aspetta un risarcimento da Ryanair per la doppia prenotazione dello stesso posto. Cosa che però la compagnia aerea sembra rifutare perché, dicono, la colpa è di un bug del sistema.