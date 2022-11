Tirano pugni al principe Harry per testare la prontezza delle sue guardie del corpo. È tutto uno scherzo, ovviamente, addirittura di vent’anni fa, ma la confessione di Mike Tindell, amico di Harry, ha fatto parecchio discutere nelle ultime ore. Il campione di rugby amico del principe e attuale marito di Zara, cugina del duca del Sussex che il Tindell conobbe in Australia nel 2003 grazie proprio a Harry, ha rivelato che all’epoca gli venne in mente, assieme al compagno di squadra Iain Balshaw, di testare la sicurezza del Principe Harry. L’idea, poi messa in pratica, fu quella di rifilare un pugno sul naso del principe per verificare di persona quanto ci avrebbero messo le guardie del corpo a fermare il possibile attacco al reale d’Inghilterra. Tindell ha sposato Zara nel 2011 e ha regolarmente partecipato a raduni reali ufficiali per parecchi anni.