Da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno ufficialmente annunciato la separazione, il mondo del gossip è impazzito alla ricerca dei nuovi, presunti, partner. Mentre su Noemi Bocchi le indiscrezioni si sono rivelate fondate (lei e il Pupone sono stati recentemente ‘pizzicati’ mentre sceglievano i mobili per la casa nuova), su Ilary Blasi le cose continuano a procedere diversamente. Lo testimonia anche l’ultimo presunto flirt che le era stato accostato, adesso smentito dalla diretta interessata. Durante la serata di ieri, 8 novembre, la conduttrice dell’Isola dei Famosi si trovava in un locale con alcuni amici. Tra questi anche lui, Edmondo Israilovici, 52 anni, partner fondatore di un’agenzia immobiliare presente sia a Roma che a Milano. Blasi ha quindi deciso di registrare un filmato, poi prontamente pubblicato sul proprio profilo Instagram, dov’è seguita da 2.1 milioni di persone.

“È stato sulle copertine di alcuni giornali scandalistici come mio uomo, Edmondo detto Mondo”, ha esordito lei inquadrandolo. Poi, con la consueta ironia, ha aggiunto: “Hanno detto che tira aria di flirt, secondo me tira n’ariaccia e basta“. “Però Mondo, dimmi la verità – ha continuato Blasi, 41 anni -. Cosa si prova a stare sulle copertine di giornali scandalistici? Rimorchi di più o ti ho bruciato?“. “Hai bruciato tutto”, ha replicato lui. Quindi lei, incalzandolo: “Da quant’è che ci conosciamo?”. “Da poco, 15 anni”, ha risposto Israilovici. “Praticamente mi hai visto crescere, perché tu sei molto più anziano di me. Lo possiamo dire?”, ha detto l’ex letterina, che infine ha concluso: “Comunque donne, Mondo è single. Io vi lascio il tag (del suo profilo social, ndr). Approfittatene”. Poi un selfie insieme: lui sorride, lei manda un bacio. Un bacio che sembra dire: “Anche questa volta vi siete sbagliati”. Ilary, dunque, è sola? O il suo cuore batte per un uomo di cui rimane misteriosa l’identità? Impossibile saperlo al momento. Quello che è noto, invece, è che venerdì 11 novembre Blasi e Totti si incontreranno per la prima volta davanti ad un giudice. No, non per la separazione, bensì per le vicenda legata ai presunti Rolex sottratti da lei, le presunte borsette sottratte da lui, poi ritrovate (grazie all’intervento di un fabbro, come rivelato in esclusiva da FQMagazine).

“Si troveranno faccia a faccia davanti al giudice della settimana sezione civile del tribunale di Roma, Francesco Frettoni. Dopo la prima udienza dello scorso 14 ottobre, il magistrato ha infatti sciolto la riserva e ha deciso di avviare l’istruttoria. Il primo passo è sentire le due parti in causa, ossia marito e moglie, dopodiché il giudice deciderà se ascoltare anche i testimoni che entrambi le parti hanno indicato per riferire su precise circostanze. Le due liste contengono complessivamente dai 12 ai 15 nomi, tra amici, parenti e dipendenti della banca dove i coniugi in via di separazione avevano una cassetta di sicurezza”, scrive Il Messaggero.