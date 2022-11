Mentre Francesco Totti prende casa con Noemi Bocchi, Ilary Blasi esce a cena con un immobiliarista. No, non è una battuta ma l’ennesimo intreccio clamoroso che arricchisce di dettagli la separazione iper-mediatica tra l’ex Capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola dei famosi. Non passa giorno senza un colpo di scena e dopo l’esclusiva lanciata ieri da FqMagazine, che ha svelato il ritrovamento inaspettato da parte della Blasi delle ormai mitologiche borsette firmate (che Totti ha nascosto nella spa della loro villa all’Eur), a tenere banco oggi è una paparazzata pubblicata da Diva e Donna.

Scatti che potrebbero rimescolare le carte in tavola. Perché mentre le foto della coppia Totti-Bocchi escono ormai con cadenza settimanale sui principali settimanali di gossip (le ultime li ritraggono mentre visitano il super attico in zona Roma Nord dove dovrebbero trasferirsi a breve), degli ipotetici “uomini misteriosi” della Blasi si è parlato tanto senza mai certezze. Mesi fa si ipotizzò un flirt con Luca Marinelli, che lei ha però smentito a Verissimo (“è accanimento mediatico, non lo conosco”, disse a Silvia Toffanin), poi di una presunta storia col personal trainer Cristiano Iovino (il quale ha persino dovuto diramare un comunicato stampa per stoppare le indiscrezioni). Sorprendono dunque le foto che ritraggono la conduttrice a cena con Edmondo Israilovici, partner fondatore di un’agenzia immobiliare presente sia a Roma che Milano, come si scopre agilmente cercando il suo profilo su LinkedIn. L’uomo ha 52 anni, è padre di due figli e c’è chi suppone stia aiutando la Blasi nella ricerca e nell’acquisto di una nuova casa a Milano, dove sta molto spesso nei periodi in cui conduce l’Isola dei Famosi. Cosa si vede nelle foto? Poco o nulla, se non che i due sono in compagnia di altre persone e poi che lasciano il ristorante separatamente, in momenti diversi. Insomma, niente baci né atteggiamenti intimi ma la Blasi a cena con un uomo resta comunque una notizia, visto che da mesi la si vede solo in compagnia dei figli, dei familiari e di un ristretto gruppo di amici. Non resta dunque che attendere per capire se tra lei e Israilovici ci saranno sviluppi. Intanto Deianira Marzano, ribattezza dal web “miss pettegolezzo”, rivela che secondo alcuni gossip l’uomo sarebbe già stato visto al fianco della conduttrice: l’avrebbe accompagnata a riprendere la figlia Isabel al corso di pattinaggio.