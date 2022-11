Chiara Ferragni è tornata nuovamente al centro delle polemiche per una decisione che ha fatto storcere il naso alle numerose mamme presenti sul posto. La Ferragnez family al completo, insieme ad alcuni storici amici dell’influencer, ha deciso di visitare il “Museum of Dreamers” di Milano. Vittoria e Leone hanno quindi potuto fare un viaggio attraverso le stanze della fantasia della recentissima esposizione in pieno centro a Milano, in Piazza Beccaria. “Museum of Dreamers” è un luogo di 2mila metri quadri dedicato ai sognatori: le sue 15 installazioni mirano a gettare il visitatore in un mondo onirico, appunto simile a quello dei sogni. Pare però che al loro arrivo sia successo qualcosa che ha infervorato i presenti che avevano appena acquistato il titolo d’accesso. Moltissimi genitori attraverso i social hanno raccontato di essere stati invitati ad allontanarsi dall’ingresso, vedendosi chiudere le porte di accesso al loro arrivo.

Il motivo? Stando a quanto si legge dai commenti pubblicati dalle altre mamme sul profilo dell’influencer cremonese “sarebbe stata monopolizzata un’area senza alcun riguardo per chi aveva già un biglietto”. Tra i numerosi commenti pubblicati sotto i vari scatti, anche quello del museo: “I sognatori più belli! Grazie per la visita!”. In risposta a questo messaggio non sono mancate frecciatine da parte di altri visitatori: “Contentissimi di non essere potuti entrare!”, scrive una mamma. E ancora: “Siete vergognosi! Oggi avete trattato le persone che hanno comprato regolarmente come di serie B per il divertimento di chi pensa solo a soddisfare i propri capricci senza curarsi delle conseguenze sugli altri…vergognosi loro e vergognosi voi. Non c’è rimborso o poster che tengano davanti a quello che avete fatto oggi…SCHIFO”. Si aggiunge un altro commento: “Ah già, avete avuto i sognatori più belli, peccato perderete quelli veri…”. Replicheranno i Ferragnez a queste accuse?