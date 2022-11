L’urna di Nyon è stata benevola con la Juventus. I bianconeri, reduci dal fallimento e dalla retrocessione dalla Champions League, affronteranno il Nantes nel playoff dell’Europa League. I francesi, sedicesimi in questo momento in Ligue 1, dovrebbero essere un avversario facilmente superabile per la Juve che a inizio stagione era partita con tutt’altre mire europee. Rimandato, quindi, almeno per il momento, l’incontro con l’ex Cristiano Ronaldo.

Sorteggio più scomodo per la Roma. La squadra di Mourinho sfiderà il Salisburgo. La prima in classifica del campionato austriaco è stata eliminata dalla Champions, arrivando terza nel girone in cui sono passate agli ottavi il Milan e il Chelsea. Il Salisburgo, però, ha dimostrato di essere una squadra temibile in campo europeo.

Tra gli altri accoppiamenti spiccano Barcellona-Manchester United e Siviglia-PSV Eindhoven. La partita trai Blaugrana e i Red devils metterà di fronte Lewandowski e CR7, in una sfida che ha il sapore delle grandi notti di Champions. Affascinante anche il match tra gli spagnoli del Siviglia, detentori di 6 Coppe UEFA/Europa League, e gli olandesi del PSV che si sono giocati fino all’ultimo il primo posto nel loro girone europeo con l’Arsenal.

Europa League

Playoff 1: Barcellona – Manchester United

Playoff 2: Juventus – Nantes

Playoff 3: Sporting CP – Midtjylland

Playoff 4: Shakhtar Donetsk – Rennes

Playoff 5: Ajax – Union Berlin

Playoff 6: Leverkusen – Monaco

Playoff 7: Siviglia – PSV Eindhoven

Playoff 8: Salisburgo – Roma

Buon accoppiamento per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, arrivati terzi nell’equilibrato girone F di Europa League, affronteranno il Cluj. I romeni, quarti in patria, non hanno brillato nel loro gruppo di Conference, segnando appena cinque gol in sei partite. Più duro il sorteggio per la Fiorentina. Per passare il turno, i viola di Vincenzo Italiano sfideranno la terza forza del campionato portoghese: lo Sporting Braga. La squadra allenata da Artur Jorge, fino a questo momento, ha stentato nel suo percorso eurepeo, arrivando terza in un girone tutt’altro che di ferro.

Conference League

Playoff 1: Qarabag – Gent

Playoff 2: Trabzonspor – Basilea

Playoff 3: Lazio – Cluj

Playoff 4: Bodo/Glimt – Lech Poznan

Playoff 5: Braga – Fiorentina

Playoff 6: AEK Larnaca – Dnipro-1

Playoff 7: Sheriff Tiraspol – Partizan Belgrado

Playoff 8: Ludogorets – Anderlecht