Rihanna stella del pop, voce grandiosa, imprenditrice della moda e del beauty. Stavolta però pare aver fatto un passo falso. Almeno secondo chi ha twittato con l’hashtag #DitchDepp per commentare la partecipazione di Johnny Depp alla quarta sfilata Rihanna Savage X Fenty. L’evento del brand di intimo sarà trasmesso su Prime Video il 9 novembre. Cosa farà Depp? “Un seducente sogno della febbre della moda”, si legge sulla presentazione fatta da Amazon a proposito della sfilata. Le critiche social alla popstar per aver scelto l’attore accusato di violenza contro la ex moglie Amber Heard. Rihanna è già dal 2021 tra le persone più ricche del mondo secondo Forbes. Una ricchezza che arriva in parte dal suo marchio di cosmesi Fenty Beauty, del quale è co-proprietaria insieme al colosso del lusso Lvmh.