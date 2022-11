È (ancora) Maneskin mania. La band “made in Italy” è pronta ad iniziare la leg americana in vista della chiusura del world tour. Breve pausa e poi via verso le date europee e gli stadi italiani nel 2023. Intanto, i quattro suonano davanti a grandi platee. Damiano è stato protagonista di uno spiacevole inconveniente – che poteva diventare pericoloso – durante la data live a Città del Messico il 28 ottobre scorso. Durante il concerto, un fan si è sentito male davanti gli occhi preoccupati del frontman. “Ragazzi per favore, aiutate questo ragazzo”, ha urlato Damiano prima di chiedere al resto della band di stoppare la musica. E se i fan non sembrano dar peso alle sue parole, ecco che arriva il secondo richiamo: “Non sto scherzando, aiutatemi”. Damiano decide quindi di scendere le scale e andare a bordo palco per controllare personalmente la situazione, spiegando in inglese di non accalcarsi troppo attorno al fan per farlo respirare. Poi, rivolgendosi allo staff presente sul posto, il commento: “Ci sono persone che hanno bisogno di aiuto, voi dovreste essere più attenti!”. Il momento è stato caricato su TikTok da alcuni fan presenti al concerto ed è diventato virale in pochi giorni. La data messicana è stata molto sofferta da Damiano. Pochi giorni prima il ventitreenne ha vissuto un grave lutto: la perdita del nonno, al quale era particolarmente legato. Durante l’esibizione di “Cool Kids”, inedito eseguito live per la prima volta, Damiano si è emozionato pensando al fatto che quello è stato l’ultimo singolo ascoltato dal nonno prima di andarsene. Il viaggio continua. La band dei record è pronta per il prossimo concerto in America. L’appuntamento è a Phoenix per il 10 novembre, dove si preannuncia un nuovo “tutto esaurito”.