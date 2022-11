Per qualcuno è ancora il bambino dai capelli biondi che ogni tanto si vedeva a bordo campo per tifare il papà famoso, il ‘Pupone‘. E invece Cristian Totti, il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi, si avvicina alla maggiore età. Ieri, 6 novembre, Cristian ha infatti spento 17 candeline. Tanti gli auguri arrivati per lui, primi fra tutti quelli dei genitori, che hanno scelto la stessa frase: “Auguri amore mio“. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha dapprima pubblicato sui social uno scatto di 17 anni fa, con il pancione. Poi un secondo scatto, al giorno d’oggi, in cui abbraccia e dà un bacio sulla guancia al figlio. Totti, invece, ha ripescato dall’album dei ricordi una fotografia particolare, quella del proprio addio al calcio, dov’era presente anche Cristian. Poi tutti al ristorante – L’isola del pescatore a Santa Severa (poco distante da Roma) – per festeggiare Totti Junior. Tutti presenti, tranne lei: Ilary Blasi. Evidentemente l’aria è ancora molto tesa e così mamma Ilary è stata la grande assente. Accanto al Pupone, infatti, c’era Noemi Bocchi, la nuova fidanzata per la quale Totti avrebbe completamente perso la testa.Un pranzo all’insegna della gioia e della felicità al quale ha contribuito anche l’affetto di alcuni fan del Pupone (che lo hanno intercettato più volte per scattare dei selfie con lui) e degli gli immancabili paparazzi, pronti ad immortalare ogni momento del pranzo. Un mega tiramisù come torta e poi via, tutti a vedere il derby (vinto dalla Lazio): “Corri che inizia il derby! Allo stadio”, ha scritto la pagina Instagram del locale, che ha pubblicato foto e video della giornata. Con tutta probabilità Cristian avrà festeggiato anche con la mamma, ma in un’altra occasione. Appare ormai evidente che i rapporti tra l’ex calciatore e la conduttrice siano piuttosto complicati. Ma non si potranno ignorare il prossimo venerdì, 11 novembre,data in cui è stata fissata una nuova udienza nell’ambito del processo civile affidato al giudice Francesco Frettoni, per tutta la vicenda relativa a Rolex, borsette, scarpette e via dicendo. “Saranno sentite entrambe le parti, che quindi dovranno presentarsi di persona”, riporta il Corriere. Che inoltre aggiunge: “Lì dovranno esporre la propria versione dei fatti. In una causa che è soltanto il prologo della separazione giudiziale che verrà (probabilmente il prossimo febbraio, ndr)“.