Nella settima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza interpreta Sergio Mattarella alle prese con un dubbio amletico: “Firmare il decreto contro i rave o non firmare il decreto contro i rave…. questo è il problema. Bisognerebbe imporsi, litigare. Ma chi me lo fa fare? Che io qui manco ci volevo stare.. firmare o non firmare? purtroppo firmare….

Live streaming ed episodi completi su discovery+