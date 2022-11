Il team dei legali di Antonella Fiordelisi, attualmente all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di replicare alle accuse di Alex Nuccetelli. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando la concorrente del reality di Canale 5 si era lasciata sfuggire una rivelazione su Francesco Totti: “Mi ha scritto un messaggio, non l’ho mai aperto”, aveva detto Fiordelisi. Nuccetelli, pr romano grande amico dell’ex capitano della Roma, aveva replicato a questa dichiarazione bollandola “infondata”: “Totti ora non merita questi gossip e non direbbe mai bugie: ieri mi ha detto che manco la conosce”. Oggi invece i legali del l’influencer hanno chiesto via social l’autorizzazione a pubblicare la chat.

“Egregio Sig Nuccetelli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza”. La missiva prosegue chiedendo di rendere pubblica la “richiesta di messaggi” pervenuta attraverso Instagram. “Premesso che la confidenza riguarda una semplice ‘richiesta di messaggi’ su Instagram da parte del sig. Francesco Totti, se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.ssa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e che non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del sig. Totti, come lei stesso si è definito, di chiedere al sig Totti di autorizzare la pubblicazione dello screenshot della sua richiesta di messaggi”.

E ancora: “Se il sig. Totti è sicuro di non aver mai inviato alcunché alla dott.ssa Fiordelisi, certamente non avrà alcun timore a dare, anche via social, la sua autorizzazione alla pubblicazione”. E se l’ok non dovesse arrivare? Il team legale di Fiordelisi richiede le scuse pubbliche da parte di Totti e Nuccetelli: “Chiediamo le scuse per le frasi diffamatorie e peraltro aggravate a mezzo stampa nei riguardo della dott.ssa Fiordelisi, frasi mai smentite dal Sig. Totti che, dunque, col suo silenzio, ha confermato e avallato tali frasi indubbiamente lesive dell’onore e della reputazione”. Cosa accadrà? Ad ora non è dato saperlo. C’è una sola certezza: in caso di scuse non arrivate, si procederà per vie legali nei confronti del Pupone, già preso con la causa della separazione.