Come stanno davvero le cose tra Antonella Fiordelisi e Francesco Totti? Lui le ha davvero mandato un messaggio? Di recente, infatti, la concorrente del Grande Fratello Vip7 aveva rivelato nella casa più spiata d’Italia che l’ex capitano giallorosso avrebbe provato a contattarla su Instagram (questa la sua versione). Quindi la regia aveva cambiato immediatamente inquadratura. Nella serata di lunedì 31 ottobre, Alfonso Signorini aveva voluto sviscerare il gossip per scoprire tutta la verità, o presunta tale, e il focus si era concentrato sulla data d’invio del messaggio in questione, che risalirebbe ad agosto o settembre. Il contenuto sarebbe stato un semplice “ciao”. Il periodo, però, coinciderebbe con la storia d’amore già decollata con Noemi, come aveva subito sottolineato Signorini mettendo in guardia Fiordelisi sulle possibili conseguenze delle sue dichiarazioni. Un errore? Un semplice saluto? O altro?

A commentare la vicenda è Alex Nuccetelli, pr romano amico fraterno dell’ex calciatore, il quale – interpellato dal sito Biccy – ha raccontato di aver parlato proprio nelle scorse ore con Totti e ha liquidato così la faccenda: “Questa Fiordelisi è una vittima della società di oggi. Lei è un po’ recidiva, io ho parlato con una persona che la conosce benissimo e mi ha detto che ha vissuto sempre di situazioni di gossip. Dispiace perché lei è una delle poche cose interessanti da vedere nella Casa e mi sembra anche intelligente. Però che sciacalli su fatti spiacevoli altrui non mi sembra una cosa carina. Così si comportano gli sciacalli e gli avvoltoi“.

Ma non è tutto. Nuccetelli ha assicurato che Totti gli ha detto di non aver mai avuto nessun contatto con Antonella Fiordelisi: “Totti in questo momento è un elemento vulnerabile e non merita questi gossip. Lo conosco bene, da 20 anni e non mi direbbe mai bugie. Quando ho sentito Antonella al GF Vip ho pensato che potesse essere vero quello che diceva, ma non è affatto così. Lui a me non direbbe mai bugie. Lui ieri mi ha proprio detto ‘Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’. Allora mi dà fastidio vedere persone che non possono difendersi. Non lo trovo carino, educato ed elegante. Ma anche se fosse accaduto il fatto sarebbe stato poco bello. Certe volte tacere è più edificante”.

E ancora: “L’ex di lei (di Fiordelisi, ndr) era a conoscenza di questa cosa di Totti, di questa invenzione. Sì, questa storia che Francesco Totti l’ha contattata. Cosa che lei non potrà assolutamente dimostrare perché io credo ciecamente a quello che mi dice Francesco Totti. Quindi non ci saranno basi solide. Se è stata consigliata da altri avvoltoi, hanno fatto un passo falso. Il fatto non sussiste, me l’ha garantito e lui non mi racconta falsità”, ha concluso Nuccitelli. Non resta che attendere sviluppi.