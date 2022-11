Ludovica Valli potrebbe vincere a mani basse il premio per influencer maggiormente presa di mira dagli haters. Questa volta c’è chi ha avuto da ridire persino sulla scelta del seggiolone acquistato per la primogenita Anastasia. L’ex tronista di Uomini e Donne ha optato per quello dell’Ikea, il cui prezzo pare si aggiri sui 30 euro. “Con tutti i soldi che avete, seggiolone da 30 euro dell’Ikea?” è stato il commento di una follower. La Valli avrebbe potuto semplicemente ignorare questa osservazione poco intelligente, ma non ha resistito e l’ha condivisa tra le stories scrivendo: “In tantissimi anni che sono qui sui social, una cosa così triste, ma triste davvero, non l’avevo mai letta”.

LUDOVICA VALLI PUBBLICA LA CONVERSAZIONE PRIVATA CON L’HATER – Ludovica, che aspetta un secondo figlio dal compagno Gianmaria Di Gregorio, ha quindi spiattellato su Instagram lo scambio avuto con la follower criticona. “Ma sei seria?” ha esordito la Valli nel rispondere in privato all’utente, “Spero tu stia scherzando. Tanti o pochi soldi, sappi che il seggiolone di Ikea da 30 euro è uno dei migliori per i nostri figli […] La maggior parte di seggiolini in commercio te li vendono solo per farti spendere soldi, non perché adatti ai bambini”. L’influencer ha quindi fatto una considerazione che riguarda il modo in cui gestisce i soldi: “Uno sta bene economicamente e quindi deve buttare via soldi in cose che non servono, solo perché costano di più? Quindi uno non può avere un seggiolone da 30 euro? Davvero, non capisco, cerco di sforzarmi ma non capisco. Scusami davvero, ma queste cose mi mandano giù di testa. Oltretutto, che siano 10 euro o 100 euro diamo valore ai soldi che ci guadagniamo. Perlomeno, io sono cresciuta e sono così… star bene economicamente non significa spendere più soldi”.

GLI INSULTI ALLA FIGLIA ANASTASIA – Recentemente Ludovica ha dovuto affrontare una questione ben più pesante. Gli haters hanno infatti insultato la figlia in questi termini: “Signora mi faccia capire cosa ha di bello questa bambina ahah oltre che pesare 200 kg”. Giustamente schifata dalla bassezza di commenti simili la Valli ha fatto sapere: “So che mia figlia non è cicciona, so che mia figlia è in salute, quindi non mi toccate minimamente! Chi si permetterà di insultarla ancora ne pagherà le conseguenze”.