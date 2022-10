“Pagherete le conseguenze”. Ludovica Valli non ne può più degli insulti che ogni giorno gli hater rivolgono contro sua figlia di appena un anno e così ha deciso di pubblicare tutti i messaggi e lasciarsi andare ad un duro sfogo. Se infatti l’odio sui social è già di per sé riprovevole, quando questo è indirizzato verso una bimba così piccola – e oltretutto incentrato sul bodyshaming – allora diventa oltremodo disgustoso. In particolare, gli insulti si sono concentrati sotto uno dei suoi ultimi post, con una foto di famiglia che ritrae l’influencer con il compagno Gianmaria Di Gregorio e la piccola Anastasia: “Signora mi faccia capire cosa ha di bello questa bambina ahah oltre che pesare 200 kg“, le ha scritto un utente con profilo fake nei commenti.

“Vergognatevi. Per quei messaggi veramente penosi, io non dico più niente – è sbottata Ludovica Valli nelle sue storie di Instagram -. Non c’è nulla da dire. Provo gran pena per queste persone, che oltretutto si fanno profili fake, mi fate pena e schifo, non aggiungo altro perché non c’è niente da aggiungere. Però (ora voi fate profili fake e fate quello che volete che a me non toccate minimamente) ora continuerò a pubblicare tutto ciò che mi scrivete. Perché è giusto! Se non lo fate con profili fake, non vi preoccupate, io vi pubblico ancora con più gusto, con nome e cognome. Non è cattiveria questa, perché la cattiveria è la loro”. Quindi, dopo aver pubblicato il commento incriminato ed altri ancora, ha concluso: “So che mia figlia non è cicciona, so che mia figlia è in salute, quindi non mi toccate minimamente! Chi si permetterà di insultarla ancora ne pagherà le conseguenze”.