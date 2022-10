Wanda Nara sta con L-Gante? A gettare benzina sul fuoco di questa ennesima soap targata Nara-Icardi è ora uscito il video del rapper L-Gante: il brano si chiama El ultimo romantico e nel video lui e la manager sembrano a letto insieme, nudi. Entrambi hanno postato le immagini sui loro profili Instagram. E Mauro Icardi? Come ha preso questa nuova uscita della (ex?) moglie? Secondo Juan Etchegoyen che ha parlato con Mitre Live, sarebbe accaduto questo: “Icardi ha telefonato subito a Wanda, le ha chiesto di tornare in Turchia e farla finita con questa farsa mediatica. Mauro non sa più che parole usare: è arrabbiato e allo stesso tempo triste. Il Galatasaray non è contento di quello che sta combinando l’attaccante, che in questo modo rischia di finire la sua carriera prima del previsto”. Insomma, quella tra Wanda e L-Gante è una storia d’amore? Lei ha davvero messo fine al matrimonio come annunciato con un post? Occorre aspettare per sapere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L-GANTE KELOKE (@lgante_keloke)