“Sono molto emozionato perché ho fatto un macello al Gf Vip. Ho avuto un problema mio di disequilibrio emotivo nella casa, dormivo poco. Ho avuto un problema di regolamento psicofisico. Non avendo l’orologio ho dormito pochissimo per 10 giorni e ho iniziato a sentirmi ubriaco e fuori dal mondo, così ho fatto e detto cose inspiegabili. Mi è dispiaciuto molto di farmi vedere così dai miei familiari perché mia mamma ha pianto tanto per me ma adesso mi sto riprendendo e devo dire grazie all’amore del pubblico a casa che mi ha sostenuto molto”. Con queste parole Marco Bellavia è tornato a commentare quanto successo nella casa più spiata d’Italia: a quasi un mese dalla sua uscita dal reality di Canale 5, l’ex volto di Bim Bum Bam è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare la sua verità.

Quindi ha ripercorso la sua vita, tra la carriera e i problemi di salute mentale: “Nel 2000, dopo 15 anni di carriera, è arrivato uno stop. Penso perché era finito un ciclo della tv dei ragazzi e io ero troppo istintivo, non andavo d’accordo con tante persone, nel frattempo cambiavano i programmi e io sono scivolato via nel dimenticatoio. Sono rimasto ragazzino nel carattere, non sono riuscito a sostenere il peso di una carriera adulta. Mi sono fatto milioni di domande sul perché avessi davvero smesso, ero malato ma non avevo nessuno che mi dava una diagnosi. Per 21 anni mi sono fatto milioni di domande cercando di capire perché non lavorassi più. Finché è arrivato il Grande Fratello Vip“.

I problemi di depressione veri e propri sono arrivati però quando il rapporto con la sua ex compagna e madre di suo figlio Filippo si sono interrotti: “Non mi sono mai buttato giù fino a quando ho avuto problemi con la mamma di mio figlio, che aveva due anni e mezzo, ed ero senza lavoro, con dei debiti, sono andato in crisi. Lì mi sono chiesto cosa ci facessi ancora su questa Terra. Ho rischiato tanto, ero perso, al buio senza nessun punto di riferimento. Però ho scoperto che la luce esiste sempre”, ha concluso Bellavia.