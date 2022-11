“I miei genitori avevano una scuola di teatro ad Atlanta chiamata Actors and Writers’ Workshop”. Un giorno la moglie di Martin Luther King, “Coretta, chiamò mia madre e le chiese se i suoi figli potessero entrarvi perché avevano difficoltà a trovare un posto che li accettasse”. Lei disse subito di sì e così iniziò così l’amicizia tra i coniugi King e Walter e Betty Lou Roberts. A raccontare questo aneddoto è proprio Julia Roberts che, in un’intervista alla Cnn, ha rivelato il rapporto che legava la sua famiglia a quella di Martin Luther King, in un’epoca in cui negli Stati Uniti le leggi razziali e la segregazione dei neri erano ancora la dura realtà, tanto che i loro figli non potevano frequentare le stesse scuole dei bianchi. Tra i Roberts e i King si instaurò un sincero rapporto, tanto che quando nacque Julia, il 28 ottobre 1967, il leader dei diritti civili pagò il conto dell’ospedale: “La mia famiglia non poteva permetterselo. Ci aiutarono a uscire da una situazione difficile”, ha concluso l’attrice star di Hollywood.