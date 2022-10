Vampiri, zombie, fantasmi. Zucche con gli occhi vuoti e il ghigno malefico, mostri burloni e dispettosi, mummie con le bende sudicie di sarcofago ultra millenario. C’è di tutto nel cast della notte di Halloween il 31 ottobre. L’antica ricorrenza che dà forma agli esseri più spettrali e inquietanti, nel senso più inclusivo del termine, è entrata a pieno titolo nel nostro calendario divertimenti almeno da un paio di decenni. E ora le mostruose creature infestano parchi divertimenti, castelli, borghi medievali, sagre di campagna. E viaggiano persino in treno. Niente a che vedere con la tradizione originale. La All Hallow’s Eve (‘vigila di Ognissanti’) celebrava il Capodanno celtico. Il passaggio dalla luce alle tenebre. Nata in Irlanda e poi trasportata negli Stati Uniti e in altri Paesi, oggi è una festa horror molto sentita dai più piccoli. Ma apprezzatissima anche dagli adulti. Come si fa, del resto, a lasciare solo un minore con uno zombie? A dare un’occhiata alle proposte della nostra penisola ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le età. Cacce al tesoro con fantasma, party a tema horror, tunnel degli orrori, laboratori di maschere spaventose con la zucca, tour nelle leggende più scabrose, merende ispirate al malocchio e persino un treno di Halloween.

Fra i parchi giochi Gardaland, alla sua ventesima edizione di Magic Halloween, offre un percorso da brividi, soprattutto per bimbi e teen ager. Si snoda fra live show, sessioni di trucco mostruoso, spettacoli di magia e stregoneria con effetti speciali. Alcuni titoli? La Foresta maledetta, il Carrozzone degli orrori, Zombie encounters. L’evento clou è il 31 con l’horror dj set e la presenza di J-Ax. A Mirabilandia di Ravenna, invece, fra le attrazioni di Halloween ci sono le horror zone, aree che si animano di notte. E tunnel per grandi e bambini. Si potranno sperimentare la discesa agli Inferi di Malabolgia e i sadici scherzi di Psycho Circus. Non solo. La The Walking Dead, la nuova casa degli orrori ambientata nei principali luoghi dell’omonima serie tv. Mentre al Pepsi Theatre sono di scena Delirium, il musical ambientato in un cimitero, e Los Locos Fantasmas, fantasmi alle prese con una terapia di gruppo.

E il cinema? Nel weekend di Halloween a Cinecittà World le attrazioni sono tantissime. Dalla Zombie Walk con i protagonisti dei più famosi film horror della storia alla Horror House, dove gli ospiti camminano tra i set dei film dell’orrore. Toni piccanti invece nel sottomarino U-571 Erotika infestato da sexy vampiri. E per i bimbi? C’è il Bosco Stregato e il live show Trucchi da paura sugli effetti speciali del cinema horror. Ma Halloween corre anche su rotaie, sul San Marino Halloween Express. Uno spettacolo itinerante a bordo treno che percorre il centro storico di Borgo Maggiore a San Marino con due tratte diverse, per bambini e per adulti fino al 31 ottobre.

Passiamo ai castelli. Per chi cerca un Halloween diverso il 29 ottobre la Rocca Sanvitale di Fontanellato (Parma) propone la prima edizione di “Halloween X-Scape Experience Castle on the road”, un gioco nel maniero ancora circondato dall’acqua del fossato dove i partecipanti dagli 11 anni in su dovranno risolvere alcune missioni fino alla soluzione finale. Durante il game, la guida in costume racconterà della presenza che, secondo la leggenda, aleggerebbe nella storica dimora: quella di Maria Costanza Sanvitale, nipotina di Maria Luigia d’Austria. Illustrerà anche fatti strani accaduti nella roccaforte negli scorsi anni e parlerà di cosa avrebbero rilevato alcuni “ghost hunters” in cerca di fenomeni paranormali.

Sempre nel parmense, ma al Castello Pallavicino di Varano De’ Melegari, ci sono altri misteri da scoprire. Il castello è teatro di sinistri eventi: Ubertino, il fantasma che da secoli vi abita, porta sgomento e terrore con le sue agghiaccianti urla. Saranno i bambini, il 29, a risolvere l’enigma. Una Passeggiata noir tra gli spettri in compagnia degli esperti di fenomeni paranormali del gruppo Epas (European Paranormal Activity Society), alla ricerca di anomalie elettromagnetiche e di strani campi di forza, è ciò che propone invece uno degli eventi di Castell’Arquato (Piacenza) il primo novembre. Il tutto sulle tracce di antiche leggende del borgo medievale.

Anche il borgo di Triora (Imperia) offre una notte magica per Halloween. Il “Paese delle streghe” si trasforma in capitale della paura con pozioni magiche, incontri sinistri, spettacoli e feste in maschera. Popolato da maghi, indovini, e veggenti tra danze medievali e spettacoli teatrali. E poi, per chi desidera fare una full immersion nelle zucche, commestibili e decorative, c’è la proposta del Campo di Zucche-Pumpkin Patch di Agricola delle Meraviglie a Vimodrone. Con oltre quaranta varietà dell’ortaggio. Un mercatino, laboratori di creazione di zucche fiorite, intagli e sfilate di abiti mostruosi. Infine: perché non far partecipare ad Halloween anche i nostri amici quadrupedi? Il primo parco giochi a tema per cani ha un’iniziativa su misura nel parco Iagolandia di Guaranzate (Como). Un set fotografico in “stile cimitero” dove tutti i cani e i padroni potranno farsi ritrarre da una pet photographer.