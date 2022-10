Frank Matano presenta al talk Programma “Prova Prova Sa Sa“, il nuovo comedy show disponibile su Prime Video, prodotto da Endemol Shine Italy. Appuntamento con il comico e conduttore, Claudia Rossi e Andrea Conti giovedì 3 novembre dalle ore 15 in streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine.it. “Prova Prova Sa Sa” è basato su “Whose Line Is It Anyway?”, format di successo e pluripremiato creato da Dan Patterson e Mark Leveson per Hat Trick Productions. “Si ispira a un programma americano che guardavo da bambino dai miei nonni in America – ha dichiarato Matano -. Mi aveva letteralmente fulminato, tanto che quando avevo circa 18 anni avevo tradotto tutte le battute in italiano e farne un programma era il mio sogno, che ora si realizza”.

In ogni puntata Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone devono esibirsi in una serie di sketch e challenge improvvisate talvolta decise dal conduttore, altre volte basate sui suggerimenti del pubblico in studio. Alcuni di questi sketch sono individuali, altri prevedono il coinvolgimento di due o più comici. In ogni episodio, inoltre, c’è una guest che irrompe nel programma e si mette in gioco improvvisando insieme al cast. Gli ospiti sono: Francesco Mandelli, Valeria Angione, I Soldi Spicci e Corrado Nuzzo.