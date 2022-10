Niente “costumi” di Jeffrey Dahmer in vendita per Halloween. Come riportano diverse testate statunitensi a poche ore da quella che negli Stati Uniti è una festa molto sentita e “agita” da grandi e piccini tra i travestimenti ne mancherà uno speciale. Come scrive il Los Angeles Times, ad esempio, in questo momento su eBay gli utenti possono acquistare abiti orrorifici di ogni tipo, compresi quelli di Jack lo Squartatore, ma “quello che non possono fare è fare un’offerta per un costume di Halloween di Jeffrey Dahmer”. Niente occhiali a goccia, nemmeno quella specie di parrucchino da Big Jim che il mostro di Milwaukee portava in testa, “nemmeno una felpa con cappuccio grigia, una giacca beige o una maglietta a righe se pubblicizzati in relazione al cannibale serial killer”. La Dahmer mania è nata negli Usa dopo la serie omonima programmata su Netflix. “Gli articoli strettamente associati o che spettacolarizzano criminali violenti, i loro atti o scene del crimine degli ultimi 100 anni sono vietati all’asta di eBay in base alla politica del sito”. Jeffrey Dahmer venne condannato a 15 ergastoli senza condizionale nel 1992 dopo essersi dichiarato colpevole dell’omicidio di 15 giovani uomini e ragazzi che aveva attirato nella sua residenza nel Wisconsin. Dahmer drogò le sue vittime, le uccise, massacrò i loro cadaveri e fece sesso con essi. Infine mangiò alcune parti del corpo dei cadaveri e altre parti le conservò nel freezer. “Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story“, messo online su Netflix da settembre è la seconda serie in lingua inglese più vista di sempre nella storia dello streamer dietro solo a Stranger Things.